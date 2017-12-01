АЗС не хотят переступать отметку в 30 грн за литр топлива – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Цены на бензин и дизтопливо на отечественных АЗС остановятся на отметке 30 грн за литр. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций сказал эксперт Сергей Куюн, передает УНН.
"Я думаю, что на этих отметках, которые есть сегодня, подорожание остановится, потому что цены подошли к психологически тяжелой отметке 30 гривен за литр и никто не хочет через нее переступать. Потому что если ты переступаешь, ты будешь торговать по 30 с чем-то, а твои конкуренты — по 20 с чем-то. И это риск того, что клиенты этого, скажем так, вообще не выдержат", - обьяснил он.
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В случае дальнейшего ослабления гривны и подорожания нефти, цены на топливо возобновят свой рост, добавил С.Куюн.
"Я думаю, что эта пружина будет сжиматься очень долго, пока действительно не будет предусловий в виде или дальнейшего сползания гривны, или дальнейшего роста мировых цен на нефть", — сказал он.
Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и ДП в рознице составило около 5%. Сегодня, А-95 стоит около 30 грн за литр, и согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.