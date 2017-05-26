АЗК WOG, ОККО та БРСМ знизили ціни на автогаз - моніторинг АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 26 травня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,91 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,75 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 28,17, а ДП — в середньому 24,35 грн за літр.
У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 24,64 грн за літр, А-95 — 25,54 грн за літр, А-95+ — 27,01 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 23,24 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 23,27 грн за літр, А-95 — 23,79, А-95+ — 24,61 грн за літр та ДП — 21,50 грн за літр.
Ціни на скраплений газ:
на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 11,86 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,64 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,31 грн на літр.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за результатами тестування зразків А-92 на 11 АЗС, експерти Інституту споживчих експертиз (ІСЕ) констатували, що лідерами якості стали зразки з АЗК WOG, Parallel і КЛО.
Протестувавши А-95 на 9 відомих АЗС, ІСЕ виявив неякісний бензин в мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта.
Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів ІСЕ, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.