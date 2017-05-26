АЗК WOG, ОККО и БРСМ снизили цены на автогаз - мониторинг АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 26 мая, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,91 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,75 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 28,17, а ДТ - в среднем 24,35 грн за литр.
В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 24,64 грн за литр, А-95 - 25,54 грн за литр, А-95 + - 27 01 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 23,24 грн за литр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 23,27 грн за литр, А-95 - 23,79, А-95 + - 24,61 грн за литр и ДТ - 21,50 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 11,86 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,64 грн на литр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,31 грн на литр.
Напомним, как сообщал УНН, по результатам тестирования образцов А-92 на 11 АЗС, эксперты Института потребительских экспертиз (ИПЭ) констатировали, что лидерами качества стали образцы с АЗК WOG, Parallel и КЛО.
Протестировав А-95 на 9 известных АЗС, ИСЭ обнаружил некачественный бензин в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть.
Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов ИСЭ, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.