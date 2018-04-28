Ажіотаж спав: розповіли, скільки українців поїхали до ЄС по безвізу у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Безвізовим режимом з країнами ЄС скористалися вже 490 тисяч громадян України, зокрема, з початку квітня цього року - близько 26 тисяч, тоді як у перші місяці дії безвізу був "ажіотаж" - до 80 тисяч українців за місяць. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Загалом з початку введення безвізу до країн Європейського Союзу прослідувало 17,6 мільйона громадян. З них 4,2 мільйона осіб за біометричними паспортами, а 490 тисяч громадян України скористалися безвізом, більшість з яких обрали авіаційні пункти пропуску", - зазначили у відомстві.
Як зазначається, найменша кількість громадян обирає подорожі морем.
"Певний "ажіотаж" серед охочих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив 32,5 тисячі осіб, а вже з початку квітня цього року – близько 26 тисяч громадян України", - вказали у ДПСУ.
За даними прикордонників, найчастіше наші співвітчизники обирають маршрут для подорожей через українсько-польський кордон, найменше – через пункти пропуску, що на кордоні зі Словаччиною.
Нагадаємо, 11 червня 2017 року громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу, окрім Великої Британії та Ірландії, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.