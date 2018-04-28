Ажиотаж спал: рассказали, сколько украинцев поехали в ЕС по безвизу в апреле

"Всего с начала введения безвиза в страны Европейского Союза последовало 17,6 миллиона граждан. Из них 4,2 миллиона человек по биометрическим паспортам, а 490 тысяч граждан Украины воспользовались безвизом, большинство из которых выбрали авиационные пункты пропуска", - отметили в ведомстве.

Как отмечается, наименьшее количество граждан выбирает путешествия морем.

"Определенный "ажиотаж" среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвиза - в среднем пограничники оформляли до 80 тысяч украинцев в месяц. В ноябре прошлого года этот показатель составлял 32,5 тысячи человек, а уже с начала апреля этого года - около 26 тысяч граждан Украины", - указали в ГПСУ.

По данным пограничников, чаще всего наши соотечественники выбирают маршрут для путешествий через украинско-польскую границу, меньше всего - через пункты пропуска, что на границе со Словакией.

Напомним, 11 июня 2017 года граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящих в Шенгенскую зону, но не являющихся членами ЕС.