Азербайджан звинуватив Вірменію у грубому порушенні домовленостей щодо Карабаху

Деталі

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські війська обстріляли позиції азербайджанської армії в Лачинському районі, який перебуває під наглядом російських миротворчих сил, внаслідок чого загинув військовий.

«Вранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російський миротворчий контингент, зазнали інтенсивного обстрілу позиції Азербайджанської Армії у напрямку Лачинського району. У результаті від кульового поранення став шехідом військовослужбовець – солдат Казимов Анар Рустам оглу».

В свою чергу МЗС Азербайджану звинуватило вірменську сторону у грубому порушенні домовленостей щодо Карабаху.

«Кривавий інцидент, що стався 3 серпня, ще раз демонструє, що Вірменія грубо порушує тристоронню угоду, а також підриває зусилля щодо нормалізації відносин між двома державами. Це також свідчить про неповагу Вірменії до зусиль міжнародних посередників. Вся відповідальність за інцидент на території Азербайджану лежить на політичному та військовому керівництві Вірменії, яке досі не вивело незаконних збройних формувань з території сусідньої держави».

Доповнення

Вірменія та Азербайджан вели дві війни — у 2020 році та у 1990-х роках — через населений вірменами регіон Нагірного Карабаху.

Шість тижнів боїв восени 2020 року забрали понад 6500 життів і закінчилися угодою про припинення вогню за посередництва росії.

Вірменія поступилася ділянками території, які вона контролювала протягом десятиліть, а росія направила близько 2000 миротворців для спостереження за перемир'ям, але, незважаючи на угоду про припинення вогню, напруженість зберігається.