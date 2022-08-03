Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении договоренностей по Карабаху

Детали

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские войска обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе, что находится под наблюдением российских миротворческих сил, в результате чего погиб военный.

«Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подверглись интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района. В результате от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий – солдат Казимов Анар Рустам оглу».

В свою очередь МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в грубом нарушении договоренностей по Карабаху.

«Кровавый инцидент, произошедший 3 августа, еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников. Вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело незаконных вооруженных формирований с территории соседнего государства».

Дополнение

Армения и Азербайджан вели две войны — в 2020 году и в 1990-х годах — через населенный армянами регион Нагорного Карабаха.

Шесть недель боев осенью 2020 года унесли более 6500 жизней и закончились соглашением о прекращении огня при посредничестве россии.

Армения уступила участки территории, которые она контролировала в течение десятилетий, а россия направила около 2000 миротворцев для наблюдения за перемирием, но, несмотря на соглашение о прекращении огня, напряженность сохраняется.