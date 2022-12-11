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Азербайджан надіслав росії дипломатичну ноту у зв'язку з "незаконною експлуатацією" ресурсів Карабаха

Азербайджан надіслав росії дипломатичну ноту у зв'язку з "незаконною експлуатацією" ресурсів Карабаха

Київ • УНН

 • 2211066 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Азербайджан у неділю надіслав росії дипломатичну ноту з приводу "незаконної експлуатації" природних ресурсів у Карабаху, передає УНН.

Деталі

У МЗС заявили, що Баку неодноразово звертався до командування російського миротворчого контингенту в регіоні з проханням запобігти "незаконній експлуатації" природних ресурсів та ліквідувати його негативний вплив на навколишнє середовище, але безрезультатно.

"За інформацією, отриманою Азербайджаном, спостерігається незаконна експлуатація та пограбування природних ресурсів..., особливо на Кизилбулазькому золоторудному та Демірлінському мідно-молібденовому рудниках", - йдеться у повідомленні.

У комюніке наголошується, що між двома сторонами велися переговори і угода була досягнута в суботу, проте офіційні особи з Баку все ж таки не були допущені до відвідування району.

"У зв'язку з тим, що російський миротворчий контингент не зробив жодних дій, візиту завадила заздалегідь спланована акція місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

У заяві додано, що в ноті підкреслено "неприпустимо перешкоджати такій поїздці або ставити будь-які умови", наголошено на необхідності того, щоб російський миротворчий контингент "суворо дотримувався суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки у всій своїй діяльності".

Додамо

Баку звільнив Карабах, територію, міжнародно визнану частиною Азербайджану, та кілька інших регіонів, які перебували під окупацією Вірменії протягом майже трьох десятиліть після зіткнень восени 2020 року. Бойові дії припинилися після припинення вогню за посередництва Москви. З того часу в регіоні розміщені російські миротворчі війська.

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