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Азербайджан направил россии дипломатическую ноту в связи с "незаконной эксплуатацией" ресурсов Карабаха

Киев • УНН

 • 2211066 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Азербайджан в воскресенье направил россии дипломатическую ноту по поводу "незаконной эксплуатации" природных ресурсов в Карабахе, передает УНН.

Детали

В МИД заявили, что Баку неоднократно обращался к командованию российского миротворческого контингента в регионе с просьбой предотвратить "незаконную эксплуатацию" природных ресурсов и ликвидировать его негативное влияние на окружающую среду, но безрезультатно.

"По информации, полученной Азербайджаном, наблюдается незаконная эксплуатация и ограбление природных ресурсов... особенно на Кызылбулазском золоторудном и Демирлинском медно-молибденовом рудниках", - говорится в сообщении.

В коммюнике отмечается, что между двумя сторонами велись переговоры и соглашение было достигнуто в субботу, однако официальные лица из Баку все же не были допущены к посещению района.

"В связи с тем, что российский миротворческий контингент не предпринял никаких действий, визиту помешала заранее спланированная акция местных жителей", – говорится в сообщении.

В заявлении добавлено, что в ноте подчеркнуто, что "недопустимо препятствовать такой поездке или ставить какие-либо условия", отмечено необходимость того, чтобы российский миротворческий контингент "строго соблюдал суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики во всей своей деятельности".

Добавим

Баку освободил Карабах, территорию, международно признанную частью Азербайджана, и несколько других регионов, находившихся под оккупацией Армении в течение почти трех десятилетий после столкновений осенью 2020 года. Боевые действия прекратились после прекращения огня при посредничестве Москвы. С этого времени в регионе размещены русские миротворческие войска.

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