Азербайджан дозволив перевірки якості ліків і продуктів

Поправки до законодавства були затверджені на пленарному засіданні парламенту, 31 жовтня 2017 року. Нова редакція закону говорить, що мораторій не поширюється на кілька сфер господарської діяльності.

"Протягом терміну дії закону контроль якості лікарських засобів здійснюється відповідними органами виконавчої влади. Також, контролюється і перевіряється безпеку харчових продуктів. Мораторій не поширюється на випадки, що загрожують здоров'ю та життю людей, національної безпеки і економічним інтересам співгромадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. З причини того, що мораторій поширюється на небезпечні види госпдіяльності, в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни - Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Держпродспоживслужба зокрема заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.

Член комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Ігор Шурма переконаний, що в першу чергу мораторій на перевірки потрібно скасувати в частині харчової безпеки.