Азербайджан разрешил проверки качества лекарств и продуктов

Поправки к законодательству были утверждены на пленарном заседании парламента, 31 октября 2017 года. Новая редакция закона гласит, что мораторий не распространяется на несколько сфер хоздеятельности.

"В течение срока действия закона контроль качества лекарственных средств осуществляется соответствующими органами исполнительной власти. Также, контролируется и проверяется безопасность пищевых продуктов. Мораторий не распространяется на случаи, угрожающие здоровью и жизни людей, национальной безопасности и экономическим интересам сограждан", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введенный в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. В виду того, что мораторий распространяется на опасные виды хоздеятельности, в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГосЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Госпродпотребслужба в частности заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью.

Член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Игорь Шурма убежден, что в первую очередь мораторий на проверки нужно отменить в части пищевой безопасности.