Айлендерс перервали переможну ходу ХК Колорадо

Також за переможців шайби закидали Мейфілд і Бойчак. У "Колорадо" взяттями воріт відзначилися Нейтан Маккіннон і Габріель Ландеског, а Олександр Керфут оформив дубль в останні 30 секунд третього періоду.

Примітно, що "Колорадо" до десятої хвилини першого періоду втратив двох форвардів: Метт Дюшен прямо по ходу гри був обміняний в "Оттаву" і покинув лавку запасних після двох змін, а Блейк Комо отримав травму верхньої частини тіла.

Варто відзначити, що Барзан встановив рекорд "Айлендерс" для новачків, зробивши п'ять передач в одній грі. За останні 30 років таке взагалі вдавалося тільки трьом хокеїстам.

Таким чином, у "Колорадо" завершилася виграшна серія із 3-х зустрічей. У команди 16 очок і 9-й рядок на Заході. Натомість "Айлендерс" з 17 пунктами посідають 5-й щабель Східної конференції.

До вашої уваги результати інших протистоянь:

"Едмонтон" – "Детройт" 0:4

"Чикаго" – "Монреаль" 0:2

"Калгарі" – "Нью-Джерсі" 5:4 (після серії булітів).