Айлендерс перервали переможну ходу ХК Колорадо
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. П'ять гольових передач Меттью Барзана і дублі Ніка Ледда і Джордана Еберле дозволили "Нью-Йорк Айлендерс" з рахунком 6:4 переграти "Колорадо Евеланш" в домашньому поєдинку НХЛ, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Також за переможців шайби закидали Мейфілд і Бойчак. У "Колорадо" взяттями воріт відзначилися Нейтан Маккіннон і Габріель Ландеског, а Олександр Керфут оформив дубль в останні 30 секунд третього періоду.
Примітно, що "Колорадо" до десятої хвилини першого періоду втратив двох форвардів: Метт Дюшен прямо по ходу гри був обміняний в "Оттаву" і покинув лавку запасних після двох змін, а Блейк Комо отримав травму верхньої частини тіла.
Варто відзначити, що Барзан встановив рекорд "Айлендерс" для новачків, зробивши п'ять передач в одній грі. За останні 30 років таке взагалі вдавалося тільки трьом хокеїстам.
Таким чином, у "Колорадо" завершилася виграшна серія із 3-х зустрічей. У команди 16 очок і 9-й рядок на Заході. Натомість "Айлендерс" з 17 пунктами посідають 5-й щабель Східної конференції.
До вашої уваги результати інших протистоянь:
"Едмонтон" – "Детройт" 0:4
"Чикаго" – "Монреаль" 0:2
"Калгарі" – "Нью-Джерсі" 5:4 (після серії булітів).