Айлендерс прервали победное шествие ХК Колорадо

Также за победителей шайбы забрасывали Мэйфилд и Бойчак. В "Колорадо" взятием ворот отметились Нейтан Маккиннон и Габриэль Ландеског, а Александр Керфут оформил дубль в последние 30 секунд третьего периода.

Примечательно, что "Колорадо" в десятой минуты первого периода потерял двух форвардов Мэтт Дюшен прямо по ходу игры был обменян в "Оттаву" и покинул скамейку запасных после двух смен, а Блейк Комо получил травму верхней части тела.

Стоит отметить, что Барзан установил рекорд "Айлендерс" для новичков, сделав пять передач в одной игре. За последние 30 лет такое вообще удавалось только трем хоккеистам.

Таким образом, в "Колорадо" завершилась выигрышная серия из 3-х встреч. У команды 16 очков и 9-ю строчку на Западе. А "Айлендерс" с 17 пунктами занимают 5-й ступень Восточной конференции.

Вашему вниманию результаты других противостояний:

"Эдмонтон" - "Детройт" 0: 4

"Чикаго" - "Монреаль" 0: 2

"Калгари" - "Нью-Джерси" 5: 4 (после серии буллитов).