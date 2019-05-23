Аятолла Ірану розкритикував дії Роухані і Заріфа по ядерній угоді

КИЇВ. 23 травня. УНН. Духовний лідер і керівник Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив незадоволення дипломатичними зусиллями президента республіки Хасана Роухані і глави зовнішньополітичного відомства країни Мохаммада Джавада Заріфа по втіленню в життя Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Відповідну заяву він зробив у середу під час зустрічі зі студентами, передає агентство Mehr і канал Al Alam, пише УНН.