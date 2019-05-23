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Аятолла Ірану розкритикував дії Роухані і Заріфа по ядерній угоді

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Духовний лідер і керівник Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив незадоволення дипломатичними зусиллями президента республіки Хасана Роухані і глави зовнішньополітичного відомства країни Мохаммада Джавада Заріфа по втіленню в життя Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Відповідну заяву він зробив у середу під час зустрічі зі студентами, передає агентство Mehr і канал Al Alam, пише УНН.

“Я не вірю в той спосіб, який був обраний для здійснення СВПД, і я багато раз ясно давав зрозуміти це президенту (Ірану Хасану Роухані) і міністру закордонних справ (Джаваду Заріфу)”, — наводить агентство слова Хаменеї.

8 травня 2018 року США вийшли з СВПД і ввели проти Ірану ряд економічних санкцій, зокрема домагаючись повної зупинки його нафтового експорту. Рівно через рік Тегеран у відповідь заявив про припинення виконання умов угоди про дотримання лімітів напрацювання низькозбагаченого урану і важкої води. Іран також заявив, що має намір припинити модернізацію реактора на важкій воді в Араку, якщо учасники ядерної угоди не зможуть протягом 60 днів нівелювати вплив американських санкцій.

Як повідомляв УНН, в Ірані заявили, що контролюють рух кораблів США в Перській затоці.

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