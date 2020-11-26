"Автоспецпром" став першим українським виробником "швидких", що отримав сертифікат відповідності від автогіганта ЄС

Французька інспекційної-сертифікаційна компанія Bureau Veritas, яка проводила перевірку, оцінила роботу ТОВ "Автоспецпром" на 90 балів з 100, що відповідає найвищому 3-го рівня.

Сертифікат свідчить про повну відповідність виробничих стандартів і продукції, що випускається вимогам концерну Groupe PSA, який володіє такими брендами, як Opel, Citroën і Peugeot.

"Ми багато і старанно працювали над тим, щоб" швидкі ", які ми виробляємо, відповідали найвищим стандартам ЄС. І сьогодні ми пишаємося тим, що стали першим в історії України виробником" швидких ", який здобув європейське визнання", - заявив заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкін, підкресливши, що компанія має намір і далі забезпечувати українських медиків автомобілями швидкої допомоги найвищої якості.

Відзначимо, за 8 років своєї роботи ТОВ "Автоспецпром" став найбільшим постачальником "швидких" для приватних і державних медичних установ України. Навесні цього року підприємство спільно з Groupe PSA ініціювало кампанію по безкоштовному техобслуговування 100 автомобілів швидкої допомоги для надання підтримки Міністерству охорони здоров'я України в умовах пандемії.