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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19281 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78696 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100811 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116980 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151967 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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"Автоспецпром" стал первым украинским производителем "скорых", получившим сертификат соответствия от автогиганта ЕС

"Автоспецпром" стал первым украинским производителем "скорых", получившим сертификат соответствия от автогиганта ЕС

Киев  •  УНН

 • 8275 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Ведущий украинский производитель автомобилей скорой медицинской помощи – ООО "Автоспецпром" – получил сертификат соответствия от автогиганта Европейского Союза – Groupe PSA. Украинская компания получает документ такого уровня впервые. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Автоспецпром", передает УНН.

Французская инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas, которая проводила проверку, оценила работу ООО "Автоспецпром" на 90 баллов из 100, что соответствует наивысшему 3-му уровню.

Сертификат свидетельствует о полном соответствии производственных стандартов и выпускаемой продукции требованиям концерна Groupe PSA, который владеет такими брендами, как Opel, Citroën и Peugeot.

"Мы много и усердно работали над тем, чтобы "скорые", которые мы производим, соответствовали самым высоким стандартам ЕС. И сегодня мы гордимся тем, что стали первым в истории Украины производителем "скорых", который получил европейское признание", – заявил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин, подчеркнув, что компания намерена и дальше обеспечивать украинских медиков автомобилями скорой помощи высочайшего качества.

Отметим, за 8 лет своей работы ООО "Автоспецпром" стал крупнейшим поставщиком "скорых" для частных и государственных медицинских учреждений Украины. Весной этого года предприятие совместно с Groupe PSA инициировало кампанию по бесплатному техобслуживанию 100 автомобилей скорой помощи для оказания поддержки Минздраву Украины в условиях пандемии.

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