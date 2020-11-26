"Автоспецпром" стал первым украинским производителем "скорых", получившим сертификат соответствия от автогиганта ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Ведущий украинский производитель автомобилей скорой медицинской помощи – ООО "Автоспецпром" – получил сертификат соответствия от автогиганта Европейского Союза – Groupe PSA. Украинская компания получает документ такого уровня впервые. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Автоспецпром", передает УНН.
Французская инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas, которая проводила проверку, оценила работу ООО "Автоспецпром" на 90 баллов из 100, что соответствует наивысшему 3-му уровню.
Сертификат свидетельствует о полном соответствии производственных стандартов и выпускаемой продукции требованиям концерна Groupe PSA, который владеет такими брендами, как Opel, Citroën и Peugeot.
"Мы много и усердно работали над тем, чтобы "скорые", которые мы производим, соответствовали самым высоким стандартам ЕС. И сегодня мы гордимся тем, что стали первым в истории Украины производителем "скорых", который получил европейское признание", – заявил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин, подчеркнув, что компания намерена и дальше обеспечивать украинских медиков автомобилями скорой помощи высочайшего качества.
Отметим, за 8 лет своей работы ООО "Автоспецпром" стал крупнейшим поставщиком "скорых" для частных и государственных медицинских учреждений Украины. Весной этого года предприятие совместно с Groupe PSA инициировало кампанию по бесплатному техобслуживанию 100 автомобилей скорой помощи для оказания поддержки Минздраву Украины в условиях пандемии.