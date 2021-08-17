“Автоспецпром” продає “швидкі” в регіони дорожче, ніж МОЗу - ЗМІ

Видання проаналізувало закупівлі центрів екстреної медицини в регіонах і дійшло до висновку, що вони не повною мірою виконували вимоги постанови Кабінету міністрів № 225 від березня 2020 року, якою була введена спрощена процедура закупівлі товарів в межах боротьби з COVID-19.

“Ми проаналізували, як проходили закупівлі "швидких“ в низці областей України, і виявили певні неприємні закономірності. Згідно з постановою № 225, перед проведенням закупівель центри екстреної медицини повинні були спрямувати запити потенційним постачальникам "швидких“, вивчити цінові пропозиції і вже тоді ухвалювати рішення. Але цими вимогами знехтували”, — пише видання.

Видання звертає увагу на те, що в межах спрощеної процедури, обласні центри екстреної медицини не спрямовували постачальникам офіційні запити і не вивчали цінові пропозиції різних компаній.

“Якщо такі запити були, вони повинні бути розміщені на сайті закупівель в розділі про розкриття пропозицій. Наразі така інформація відсутня. Також відсутня інформація з приводу процедури аналізу цінових пропозицій”, — пишуть журналісти.

За аналізом видання, більшість “швидких” як на центральному, так і на регіональному рівні, постачає компанія “Автоспецпром”. Запропонована нею ціна за один автомобіль, залежно від типу, становила від 1,6 млн до 2,7 млн гривень, а загальна сума укладених з нею договорів вимірюється сотнями мільйонів гривень.

“Жодної копійки державних, а насправді — наших з вами коштів, заощаджено не було. Центри екстреної медицини слухняно закуповували “швидкі” по ціні, яку пропонував “Автоспецпром”, — наголошує ЗМІ.

Окрім того, delo.ua порівняло ціни, за якими “Автоспецпром” продає однакові автомобілі “швидкої допомоги” ДП “Медичні закупівлі” та обласним центрам екстреної допомоги.

“Держпідприємству компанія постачає санітарний транспорт типу С за ціною 1,95 млн грн, а для обласних центрів вона становить 2,66 млн грн. Різниця — понад 700 тис. грн. Така сама ситуація з "швидкими“ типу В: ціна для "Медзакупівель“ — 1,59 млн грн, а для регіонів — 1,96 млн грн, тобто на 370 тис грн більше”, — пише видання.

Журналісти наголошують, після змін, які були внесені в законодавство наприкінці липня, “швидкі” мають знову закуповуватися за тендерною процедурою на відкритих торгах, і саме під час цих торгів має стати остаточно зрозуміло, чи дійсно ціни “Автоспецпрому” були завищені.

“Будь-яке зниження ціни "Автоспецпромом“ — і одразу постає питання до керівників обласних центрів — чому раніше закуповувалося дорожче, адже саме вони мали забезпечити ефективність закупівель та заощаджувати”, — підкреслює ЗМІ.

Нагадаємо, раніше в дослідженні журналістів ринку медичного транспорту було виявлено ознаки монопольного становища компанії “Автоспецпром”.

Попри завищені ціни та наявність дешевших пропозицій від інших постачальників, більше всього “швидких” закуповується саме у “Автоспецпрому”.