“Автоспецпром” продает “скорые” в регионы дороже, чем Минздраву - СМИ

Издание проанализировало закупки центров экстренной медицины в регионах и пришло к выводу, что они не в полной мере выполняли требования постановления Кабинета министров № 225 от марта 2020 года, которым была введена упрощенная процедура закупки товаров в рамках борьбы с COVID-19.

“Мы проанализировали, как проходили закупки "скорых“ в ряде областей Украины, и обнаружили определенные неприятные закономерности. Согласно постановлению № 225, перед проведением закупок центры экстренной медицины должны были направить запросы потенциальным поставщикам "скорых“, изучить ценовые предложения и уже тогда принимать решение. Но этими требованиями пренебрегли”, — пишет издание.

Издание обращает внимание на то, что в рамках упрощенной процедуры, областные центры экстренной медицины не направляли поставщикам официальные запросы и не изучали ценовые предложения различных компаний.

“Если такие запросы были, они должны быть размещены на сайте закупок в разделе о раскрытии предложений. Сейчас такая информация отсутствует. Также отсутствует информация по поводу процедуры анализа ценовых предложений”, — пишут журналисты.

По анализу издания, большинство “скорых” как на центральном, так и на региональном уровне, поставляет компания “Автоспецпром”. Предложенная ею цена за один автомобиль, в зависимости от типа, составляла от 1,6 млн до 2,7 млн гривен, а общая сумма заключенных с нею договоров измеряется в сотнях миллионов гривен.

“Ни копейки государственных, а на самом деле — наших с вами средств, сэкономлено не было. Центры экстренной медицины послушно закупали “скорые” по цене, которую предлагал “Автоспецпром”, — отмечает СМИ.

Кроме того, delo.ua сравнило цены, по которым “Автоспецпром” продает одинаковые автомобили “скорой помощи” ГП “Медицинские закупки” и областным центрам экстренной помощи.

“Госпредприятию компания поставляет санитарный транспорт типа С по цене 1,95 млн грн, а для областных центров она составляет 2,66 млн грн. Разница — более 700 тыс. грн. Такая же ситуация со "скорыми“ типа В: цена для "медзакупок“ — 1,59 млн грн, а для регионов — 1,96 млн грн, то есть на 370 тыс грн больше”, — пишет издание.

Журналисты отмечают, после изменений, которые были внесены в законодательство в конце июля, “скорые” должны снова закупаться по тендерной процедуре на открытых торгах, и именно во время этих торгов должно стать окончательно ясно, действительно ли цены “Автоспецпрома” были завышены.

“Любое снижение цены "Автоспецпромом“ — и сразу возникает вопрос к руководителям областных центров — почему раньше закупалось дороже, ведь именно они должны были обеспечить эффективность закупок и экономить”, — подчеркивает СМИ.

Напомним, ранее в исследовании журналистов рынка медицинского транспорта были выявлены признаки монопольного положения компании “Автоспецпром”.

Несмотря на завышенные цены и наличие дешевых предложений от других поставщиков больше всего “скорых” закупается именно у “Автоспецпрома”.