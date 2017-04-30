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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Автору книги “Холодний Яр” відкрили пам’ятник у Кіровоградській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Учора, 29 квітня, відкрили пам’ятник Юрію Горліс-Горському у селі Розумівка (Олександрівський район Кіровоградської області), яке входить до “географії” Холодного Яру. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook історик Юрій Митрофаненко, передає УНН.

Автору книги “Холодний Яр” відкрили пам’ятник у Кіровоградській області

“Юрій Горліс-Горський — автор роману „Холодний Яр“, очевидець і учасник визвольних змагань 1917–1920 років. Пам’ятник встановили кропивницькі активісти — історики, митці, журналісти, викладачі, громадські діячі, об’єднані спільним прагненням зберегти історичну пам’ять про часи Національної революції. Освятив пам’ятник Єпископ Кіровоградський і Голованівський Марк”, — повідомив історик.

За його словами, авторами пам’ятника стали скульптори Віктор Френчко та Василь Ткаченко.

“Пам’ятник Горлісу-Горському розташували поряд із могилою його побратима — легендарного Чорного Ворона (Миколи Скляра), який у 1920 році загинув у нерівному бою з кінною дивізією Будьоного. Саме Горліс-Горський, за переказами, одним із перших прибув на місце загибелі отамана Чорного Ворона, саме він у 1942 році ініціював вшанування пам’яті холодноярців, організувавши в Розумівці поминки”, — додав Ю.Митрофаненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд реабілітував отаманів Холодного Яру і Чорного Лісу

Як повідомив дослідник національно-визвольних змагань початку ХХ ст., президент історичного клубу “Холодний Яр” Роман Коваль, в рамках фестивалю відзначають століття Вільного козацтва та Української революції. Сільська влада сподівається, що це місце буде внесено до туристичного маршруту “Шляхами української революції 1917–1921 рр.”.

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