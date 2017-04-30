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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Автору книги "Холодный Яр" открыли памятник в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 14311 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера, 29 апреля, открыли памятник Юрию Горлис-Горскому в селе Разумовка (Александровский район Кировоградской области), которое входит в "географию" Холодного Яра. Об этом сообщил на своей странице в Facebook историк Юрий Митрофаненко, передает УНН.

Автору книги "Холодный Яр" открыли памятник в Кировоградской области

"Юрий Горлис-Горский - автор романа "Холодный Яр", очевидец и участник освободительной борьбы 1917-1920 годов. Памятник установили активисты Кропивницкого - историки, художники, журналисты, преподаватели, общественные деятели, объединенные общим стремлением сохранить историческую память о временах Национальной революции. Освятил памятник Епископ Кировоградский и Голованевский Марк", - сообщил историк.

По его словам, авторами памятника стали скульпторы Виктор Френчко и Василий Ткаченко.

"Памятник Горлис-Горскому расположили рядом с могилой его собрата - легендарного Черного Ворона (Николая Скляра), который в 1920 году погиб в неравном бою с конной дивизией Буденного. Именно Горлис-Горский, по преданию, одним из первых прибыл на место гибели атамана Черного Ворона, именно он в 1942 году инициировал почтение памяти холодноярцев, организовав в Разумовке поминки", - добавил Ю.Митрофаненко.

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Как сообщил исследователь национально-освободительной борьбы начала ХХ в., Президент исторического клуба "Холодный Яр" Роман Коваль, в рамках фестиваля отмечают столетие Свободного казачества и Украинской революции. Сельская власть надеется, что это место будет внесено в туристический маршрут "Дорогами украинской революции 1917-1921 гг.".

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