Автору книги "Холодный Яр" открыли памятник в Кировоградской области

"Юрий Горлис-Горский - автор романа "Холодный Яр", очевидец и участник освободительной борьбы 1917-1920 годов. Памятник установили активисты Кропивницкого - историки, художники, журналисты, преподаватели, общественные деятели, объединенные общим стремлением сохранить историческую память о временах Национальной революции. Освятил памятник Епископ Кировоградский и Голованевский Марк", - сообщил историк.

По его словам, авторами памятника стали скульпторы Виктор Френчко и Василий Ткаченко.

"Памятник Горлис-Горскому расположили рядом с могилой его собрата - легендарного Черного Ворона (Николая Скляра), который в 1920 году погиб в неравном бою с конной дивизией Буденного. Именно Горлис-Горский, по преданию, одним из первых прибыл на место гибели атамана Черного Ворона, именно он в 1942 году инициировал почтение памяти холодноярцев, организовав в Разумовке поминки", - добавил Ю.Митрофаненко.

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Как сообщил исследователь национально-освободительной борьбы начала ХХ в., Президент исторического клуба "Холодный Яр" Роман Коваль, в рамках фестиваля отмечают столетие Свободного казачества и Украинской революции. Сельская власть надеется, что это место будет внесено в туристический маршрут "Дорогами украинской революции 1917-1921 гг.".