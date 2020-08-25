Автора двох відбитих пенальті названо кращим гравцем стартового туру УПЛ

За підсумком голосування перемогу здобув воротар “Колоса” Євгеній Волинець, який випередив “динамівця” Віталія Буяльського, представника “Ворскли” Владислава Кулача та “гірника” Алана Патріка.

Волинець у зустрічі із “Шахтарем” зумів відбити два пенальті, які виконували Тайсон і Марлос.

Натомість кращим наставником туру обрано Олександр Рябоконя з чернігівської “Десни”.

Зазначимо, експертну раду склали: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Йожеф Сабо.