Автора двох відбитих пенальті названо кращим гравцем стартового туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до спеціальної експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 1-го туру, інформує УНН з посиланням на сайт УПЛ.
За підсумком голосування перемогу здобув воротар “Колоса” Євгеній Волинець, який випередив “динамівця” Віталія Буяльського, представника “Ворскли” Владислава Кулача та “гірника” Алана Патріка.
Волинець у зустрічі із “Шахтарем” зумів відбити два пенальті, які виконували Тайсон і Марлос.
Натомість кращим наставником туру обрано Олександр Рябоконя з чернігівської “Десни”.
Зазначимо, експертну раду склали: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Йожеф Сабо.