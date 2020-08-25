Автор двух отраженных пенальти назван лучшим игроком стартового тура УПЛ

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в специальную экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура, информирует УНН со ссылкой на сайт УПЛ.