Автор двух отраженных пенальти назван лучшим игроком стартового тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в специальную экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 1-го тура, информирует УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
По итогам голосования победу одержал вратарь “Колоса” Евгений Волынец, опередивший “динамовца” Виталия Буяльского, представителя “Ворсклы” Владислава Кулача и “горняка” Алана Патрика.
Волынец во встрече с “Шахтером” сумел отбить два пенальти, которые выполняли Тайсон и Марлос.
Зато лучшим наставником тура избран Александр Рябоконь с черниговской “Десны”.
Отметим, экспертный совет составили: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо.