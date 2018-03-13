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Автор скандальних правок до КПК запевняє, що вони ніяк не вплинуть на терміни поховання

Автор скандальних правок до КПК запевняє, що вони ніяк не вплинуть на терміни поховання

Київ • УНН

 • 30577 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Автор скандальних правок до КПК народний депутат Андрій Лозовий запевняє, що вони ніяк не вплинуть на терміни поховання померлих. Про це Лозовий написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“...нібито через мої правки до КПК у людей будуть проблеми з похоронами. Це абсолютно не відповідає дійсності... По факту — ЖОДНА моя правка не стосується термінів поховання людей. Це все вигадки... Це вигадали з метою завалити мою антикорупційну правку, яка обмежує терміни слідства і таким чином забирає у силовиків на місцях можливість штучно затягувати розгляд кримінальних проваджень, таким чином знущаючись над людьми, "віджимати" бізнес у підприємців, по бєспрєдєлу тримати людей в СІЗО роками”, — написав Лозовий.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада відклала на невизначений термін розгляд законопроекту, що зупиняє дію скандальної поправки народного депутата Андрія Лозового щодо похованння померлих.

Раніше заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що зміни до Кримінального процесуального кодексу, які були внесені з голосу народного депутата Андрія Лозового, з 15 березня спричинять колапс у правоохоронній системі.

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