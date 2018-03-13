Автор скандальных поправок в УПК уверяет, что они никак не повлияют на сроки захоронения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Автор скандальных поправок в УПК народный депутат Андрей Лозовой уверяет, что они никак не повлияют на сроки захоронения умерших. Об этом Лозовой написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... якобы из-за моих поправок в УПК у людей будут проблемы с похоронами. Это абсолютно не соответствует действительности ... По факту - ни одна моя правка не касается сроков захоронения людей. Это все выдумки ... это придумали с целью завалить мою антикоррупционную правку, которая ограничивает сроки следствия и таким образом отнимает у силовиков на местах возможность искусственно затягивать рассмотрение уголовных производств, таким образом издеваясь над людьми, "отжимать" бизнес у предпринимателей, по беспределу держать людей в СИЗО годами", - написал Лозовой.
Как сообщал УНН, Верховная Рада отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, что останавливает действие скандальной поправки народного депутата Андрея Лозового относительно погребения умерших.
Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые были внесены с голоса народного депутата Андрея Лозового, с 15 марта повлекут коллапс в правоохранительной системе.