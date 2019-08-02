Автор автоголу у матчі з Україною перейшов у "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Київське "Динамо" поповнило свій ростер вінгером збірної Люксембургу Жерсоном Родрігесом, інформує УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Київський клуб та японський ФК "Джубіло Івата" узгодили трансфер 24-річного гравця збірної Люксембургу Родрігеса.
Жерсон уклав 5-річний контракт з віце-чемпіоном України. У "Динамо" Родрігес виступатиме під номером "22".
Відзначимо, що у складі "Джубіло Івата" люксембуржець був кращим бомбардиром нинішнього сезону – 5 голів в 15 матчах.
Раніше він виступав за молдавський "Шериф" та нідерландський "Телстар".
Зауважимо, що у футболці збірної Люксембургу 24-річний Родрігес провів 16 зустрічей, в яких забив один м'яч. Українським уболівальникам він запам'ятався автоголом на 93-й хвилині поєдинку відбору до Євро-2020 з підопічними Андрія Шевченка.