Автоперегони: один із лідерів сезону “Формули-1” змінив команди

Що відомо

Пілот, для якого сезон-2021 стане останнім у складі “Мерседеса”, підписав з “Альфа Ромео” багаторічну угоду.

Цитата

“У наших відносинах давня історія, ми разом успішно виступали в “Формулі-3” і “GP3”, і його талант і навички були очевидні вже тоді, і тільки росли з плином часу. Багаторічний контракт забезпечить Валттері і команду стабільністю, яка нам потрібна для покращення проекту в найважливіший час для “Формули-1”, — повідомив глава “Альфа Ромео” Фредерік Вассер.

Деталі

В наступному році “Альфа Ромео” покине Кімі Райкконен — ​​чемпіон світу 2007 року оголосив про завершення кар’єри в даних змаганнях.

Відзначимо, наразі Боттас із 123 очками займає третє місце в загальному заліку пілотів “Ф-1”.

Доповнення

Боттас дебютував в “Формулі-1” в 2013 році в складі “Вільямса”. На рахунку фінського пілота два віце-чемпіонства, дев’ять перемог і 63 подіуми в “Формулі-1”.