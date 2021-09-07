Автоперегони: один із лідерів сезону “Формули-1” змінив команди
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Швейцарська команда “Формули-1” — “Альфа Ромео”, повідомила про підписання іменитого фінського пілота Валттері Боттаса, інформує УНН з посиланням на сайт швейцарської команди.
Що відомо
Пілот, для якого сезон-2021 стане останнім у складі “Мерседеса”, підписав з “Альфа Ромео” багаторічну угоду.
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“У наших відносинах давня історія, ми разом успішно виступали в “Формулі-3” і “GP3”, і його талант і навички були очевидні вже тоді, і тільки росли з плином часу. Багаторічний контракт забезпечить Валттері і команду стабільністю, яка нам потрібна для покращення проекту в найважливіший час для “Формули-1”, — повідомив глава “Альфа Ромео” Фредерік Вассер.
Деталі
В наступному році “Альфа Ромео” покине Кімі Райкконен — чемпіон світу 2007 року оголосив про завершення кар’єри в даних змаганнях.
Відзначимо, наразі Боттас із 123 очками займає третє місце в загальному заліку пілотів “Ф-1”.
Доповнення
Боттас дебютував в “Формулі-1” в 2013 році в складі “Вільямса”. На рахунку фінського пілота два віце-чемпіонства, дев’ять перемог і 63 подіуми в “Формулі-1”.