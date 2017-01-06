Автомобільних черг на кордоні з Польщею немає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Станом на 8:00 п’ятниці на кордоні України і Польщі не зафіксовано автомобільних черг, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
В інших пунктах пропуску на західному кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою станом на 8:00 також не було черг з автомобілів.
При цьому, зазначимо, станом на 6:00 на пункті пропуску «Вилок» на кордоні з Угорщиною була черга з 20 автомобілів.