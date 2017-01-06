Автомобільних черг на кордоні з Польщею немає

В інших пунктах пропуску на західному кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою станом на 8:00 також не було черг з автомобілів.

При цьому, зазначимо, станом на 6:00 на пункті пропуску «Вилок» на кордоні з Угорщиною була черга з 20 автомобілів.