Автомобильных очередей на границе с Польше нет

В других пунктах пропуска на западной границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой по состоянию на 8:00 также не было очередей из автомобилей.

При этом, отметим, по состоянию на 6:00 на пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией была очередь из 20 автомобилей.