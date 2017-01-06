Автомобильных очередей на границе с Польше нет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. По состоянию на 8:00 пятницы на границе Украины и Польши не зафиксировано автомобильных очередей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В других пунктах пропуска на западной границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой по состоянию на 8:00 также не было очередей из автомобилей.
При этом, отметим, по состоянию на 6:00 на пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией была очередь из 20 автомобилей.