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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 73717 перегляди

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Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.

Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів

Так, станом на 18.50 затори спостерігаються на вулицях Хрещатик, Володимирська, бульварі Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченко, вулиці Пушкінській, вулиці Басейній, Трьохсвятительській, михайла Грушевського. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів за годину.

Крім того, рух ускладнений на вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Дружби народів, вулицях Саксаганського та Короленківській, Гната Хоткевича, проспекті Соборності.

Також, станом на 18.50 в столиці зафіксовано тринадцять ДТП.

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