Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Так, станом на 18.50 затори спостерігаються на вулицях Хрещатик, Володимирська, бульварі Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченко, вулиці Пушкінській, вулиці Басейній, Трьохсвятительській, михайла Грушевського. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів за годину.
Крім того, рух ускладнений на вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Дружби народів, вулицях Саксаганського та Короленківській, Гната Хоткевича, проспекті Соборності.
Також, станом на 18.50 в столиці зафіксовано тринадцять ДТП.