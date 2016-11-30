Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.50 пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Владимирская, бульваре Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко, улице Пушкинской, улице Бассейной, Трехсвятительской, Михаила Грушевского. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, движение затруднено на улице Вадима Гетьмана, бульваре Дружбы народов, улицах Саксаганского и Короленковской, Гната Хоткевича, проспекте Соборности.
Также, по состоянию на 18.50 в столице зафиксировано тринадцать ДТП.