Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18.50 пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Владимирская, бульваре Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко, улице Пушкинской, улице Бассейной, Трехсвятительской, Михаила Грушевского. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, движение затруднено на улице Вадима Гетьмана, бульваре Дружбы народов, улицах Саксаганского и Короленковской, Гната Хоткевича, проспекте Соборности.

Также, по состоянию на 18.50 в столице зафиксировано тринадцать ДТП.