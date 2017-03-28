Автомобільні затори в Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18:55 рух ускладнено на вулицях Володимирська, Велика Житомирська, Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Басейна, Шота Руставелі, Льва Толстого, Саксаганського, Антоновича. Швидкість руху там не перевищує семи кілометрів на годину.
Також затори спостерігаються на вулицях Олеся Гончара, Січових Стрільців, Олександра Довженка, Євгена Коновальця, Генерала Алмазова, Гната Хоткевича.
Крім того, станом на 18:55 в столиці зафіксовано дев’ять ДТП.
Як повідомляв УНН, через ремонт дороги на мосту Метро в столиці обмежать рух транспорту.