Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов

По состоянию на 18:55 движение затруднено на улицах Владимирская, Большая Житомирская, Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, улицах Бассейная, Шота Руставели, Льва Толстого, Саксаганского, Антоновича. Скорость движения там не превышает семи километров в час.

Также заторы наблюдаются на улицах Олеся Гончара, Сечевых Стрельцов, Александра Довженко, Евгения Коновальца, Генерала Алмазова, Гната Хоткевича.

Кроме того, на 18:55 в столице зафиксировано девять ДТП.

Как сообщал УНН, из-за ремонта дороги на мосту Метро в столице ограничат движение транспорта.