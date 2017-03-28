Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 18:55 движение затруднено на улицах Владимирская, Большая Житомирская, Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, улицах Бассейная, Шота Руставели, Льва Толстого, Саксаганского, Антоновича. Скорость движения там не превышает семи километров в час.
Также заторы наблюдаются на улицах Олеся Гончара, Сечевых Стрельцов, Александра Довженко, Евгения Коновальца, Генерала Алмазова, Гната Хоткевича.
Кроме того, на 18:55 в столице зафиксировано девять ДТП.
Как сообщал УНН, из-за ремонта дороги на мосту Метро в столице ограничат движение транспорта.