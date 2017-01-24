Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, затори спостерігаються на вулицях Хрещатик, Басейна, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Велика Васильківська, Шота Руставелі, Антоновича. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, рух ускладнено на вулиці Жилянська, Саксаганського, Миколи Грінченка, а також на проспекті Юрія Гагаріна та вулиці Гната Хоткевича.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18.20, в столиці зафіксовано 11 ДТП.