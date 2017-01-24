Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, заторы наблюдаются на улицах Крещатик, Бассейная, бульваре Тараса Шевченко, улицах Большая Васильковская, Шота Руставели, Антоновича. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, движение затруднено на улице Жилянская, Саксаганского, Николая Гринченко, а также на проспекте Юрия Гагарина и улицы Гната Хоткевича.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 18.20, в столице зафиксировано 11 ДТП.