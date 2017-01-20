Автомобільні затори у Києві сягнули п’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули п’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 17.00, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Басейна, Богдана Хмельницького, Прорізна, Шота Руставелі, бульварі Тараса Шевченка, та частково на бульварі Лесі Українки. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях Велика Житомирська, Саксаганського, Жилянська, вулиці Гната Хоткевича, вулиці Академіка Палладіна.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, в столиці зафіксовано 7 ДТП.