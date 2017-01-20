Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 17.00, движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейная, Богдана Хмельницкого, Прорезная, Шота Руставели, бульваре Тараса Шевченко, и частично на бульваре Леси Украинки. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Большая Житомирская, Саксаганского, Жилянская, улице Гната Хоткевича, улице Академика Палладина.
Также, по данным "Яндекс-карты", в столице зафиксировано 7 ДТП.