Автомобілі з ялинками на під'їздах до Києва будуть перевіряти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Спільні мобільні групи на Київщині перевірятимуть лісогосподарські підприємства і усі можливі місця реалізації ялинок, а також проводитимуть перевірку транспортних засобів щодо законності перевезення хвойних дерев. Про це УНН повідомили в управлінні превентивної діяльності ГУ НП в Київській області.
"З метою посилення державного контролю за охороною лісів від незаконних вирубок, безконтрольного перевезення та реалізації хвойних насаджень, з 5 грудня по 14 січня, правоохоронці столичного регіону проводять операцію "Новорічна ялинка", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що до проведення заходів залучатимуться рейдові групи, створені з представників поліції, державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, громадських організацій та засобів масової інформації.
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"Спільні мобільні групи перевірятимуть лісогосподарські підприємства і усі можливі місця реалізації ялинок, а також проводитимуть перевірку транспортних засобів щодо законності перевезення хвойних дерев", - сказано у повідомленні.
Крім того зазначається, що з метою недопущення незаконної вирубки ялинок і затримання можливих порушників наряди поліції, які залучені до охорони публічної безпеки, будуть наближені до лісопаркових зон та хвойних лісових масивів.
Правоохоронці нагадали, що згідно зі ст. 65 КУпАП сума штрафу за незаконну вирубку дерев становить від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів для громадян (85-170 грн). Крім цього, в залежності від діаметру стовбура дерева одночасно нараховуються і збитки. Також (ст. 159) Порушення правил торгівлі на ринках тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, в Україні розпочався продаж новорічних ялинок.