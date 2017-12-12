Автомобили с елками на подъездах к Киеву будут проверять

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Совместные мобильные группы в Киевской области будут проверять лесохозяйственные предприятия и все возможные места реализации елок, а также проводить проверку транспортных средств относительно законности перевозки хвойных деревьев. Об этом сообщили УНН в управлении превентивной деятельности ГУ НП в Киевской области.

"С целью усиления государственного контроля за охраной лесов от незаконных рубок, бесконтрольной перевозки и реализации хвойных насаждений, с 5 декабря по 14 января, правоохранители столичного региона проводят операцию "Новогодняя елка", - говорится в сообщении.

Указано, что к проведению мероприятий будут привлекаться рейдовые группы, созданные из представителей полиции, государственных инспекторов по охране окружающей природной среды, общественных организаций и средств массовой информации.

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"Совместные мобильные группы будут проверять лесохозяйственные предприятия и все возможные места реализации елок, а также проводить проверку транспортных средств относительно законности перевозки хвойных деревьев", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что с целью недопущения незаконной вырубки елок и задержания возможных нарушителей наряды полиции, которые привлечены к охране общественной безопасности, будут приближены к лесопарковых зон и хвойных лесных массивов.

Правоохранители напомнили, что согласно ст. 65 КУоАП сумма штрафа за незаконную вырубку деревьев составляет от 5 до 10 необлагаемых минимумов для граждан (85-170 грн). Кроме этого, в зависимости от диаметра ствола дерева одновременно начисляются и убытки. Также (ст. 159) нарушение правил торговли на рынках влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Украине началась продажа новогодних елок.

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