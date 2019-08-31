Автомобіль "швидкої" на Дніпропетровщині загорівся на ходу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У місті Кам’янське на Дніпропетровщині у ніч на суботу на дорозі загорівся автомобіль швидкої медичної допомоги. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в області.
Повідомлення про займання автомобіля швидкої медичної допомоги на перехресті вулиць Семена Карнауха та Житньої у Південному районі міста Кам’янського рятувальники отримали 31 серпня о 3:38.
На місці рятувальники встановили, що під час руху автошляхом, у автомобілі екстреної медичної допомоги "ГАЗ 2705" виникла пожежа.
"Вогнем пошкоджено салон та правий задній стоп-сигнал медичної спецтехніки на площі 6 кв. м", - повідомили у відомстві.
Пожежу локалізовано о 3:53 та ліквідовано о 4:00.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, 30 серпня на складі в Києві сталася масштабна пожежа.