Автомобиль "скорой" в Днепропетровской области загорелся на ходу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В городе Каменское в Днепропетровской области в ночь на субботу на дороге загорелся автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о возгорании автомобиля скорой медицинской помощи на перекрестке улиц Семена Карнауха и Житной в Южном районе города Каменского спасатели получили 31 августа в 3:38.
На месте спасатели установили, что во время движения по автодороге, в автомобиле экстренной медицинской помощи "ГАЗ 2705" возник пожар.
"Огнем поврежден салон и правый задний стоп-сигнал медицинской спецтехники на площади 6 кв. м", - сообщили в ведомстве.
Пожар локализован в 3:53 и ликвидирован в 4:00.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, 30 августа на складе в Киеве произошел масштабный пожар.