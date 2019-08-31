Автомобиль "скорой" в Днепропетровской области загорелся на ходу

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111920 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122612 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120124 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125328 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150885 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150494 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140690 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195074 просмотра

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Автомобиль "скорой" в Днепропетровской области загорелся на ходу

Автомобиль "скорой" в Днепропетровской области загорелся на ходу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В городе Каменское в Днепропетровской области в ночь на субботу на дороге загорелся автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

Сообщение о возгорании автомобиля скорой медицинской помощи на перекрестке улиц Семена Карнауха и Житной в Южном районе города Каменского спасатели получили 31 августа в 3:38.

На месте спасатели установили, что во время движения по автодороге, в автомобиле экстренной медицинской помощи "ГАЗ 2705" возник пожар.

"Огнем поврежден салон и правый задний стоп-сигнал медицинской спецтехники на площади 6 кв. м", - сообщили в ведомстве.

Пожар локализован в 3:53 и ликвидирован в 4:00.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 30 августа на складе в Киеве произошел масштабный пожар.

Украинские Национальные Новости

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