Автомобіль інкасаторів потрапив у ДТП на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Харківщині в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль інкасаторів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Повідомлення про ДТП надійшло до чергової поліції сьогодні, 17 січня, близько 9:15.
Біля блок-посту в селі Василівка Харківської області відбулося зіткнення машини інкасаторів “Приват Банку” з бетонною плитою. На місці події гроші оперативно завантажили в інший службовий автомобіль. Автівка з цінним вантажем без перешкод вирушила далі по маршруту.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій автівки не впорався з керуванням.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини скоєння дорожньо-транспортної пригоди.