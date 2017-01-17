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Автомобіль інкасаторів потрапив у ДТП на Харківщині

Автомобіль інкасаторів потрапив у ДТП на Харківщині

Київ • УНН

 • 7919 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. На Харківщині в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль інкасаторів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Повідомлення про ДТП надійшло до чергової поліції сьогодні, 17 січня, близько 9:15.

Біля блок-посту в селі Василівка Харківської області відбулося зіткнення машини інкасаторів “Приват Банку” з бетонною плитою. На місці події гроші оперативно завантажили в інший службовий автомобіль. Автівка з цінним вантажем без перешкод вирушила далі по маршруту.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій автівки не впорався з керуванням.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

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