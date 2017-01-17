Автомобиль инкассаторов попал в ДТП в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Харьковской области в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль инкассаторов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции сегодня, 17 января, около 9:15.
Возле блок-поста в селе Васильевка Харьковской области произошло столкновение машины инкассаторов "Приват Банка" с бетонной плитой. На месте происшествия деньги оперативно погрузили в другой служебный автомобиль. Автомобиль с ценным грузом беспрепятственно отправился дальше по маршруту.
По адресу выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины совершения ДТП.