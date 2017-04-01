Автомобіль підірвали невідомі в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні приблизно о 08:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в автомобілі, який знаходився на вул. Гаршина, стався вибух. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес- службі ГУНП в Одеській області.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, вибухотехніки, співробітники прокуратури та державної служби з надзвичайних ситуацій.
“Попередньо встановлено, що під час руху автомобіля, в салоні якого знаходився 34-річний одесит з членами сім’ї, здетонував пристрій невідомого походження,-” розказала речник ГУНП в Одеській області О.Войтенко.
Паливний бак транспортного засобу пошкоджено не було, зазначені особи тілесних ушкоджень не отримали, додали у поліції.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз, проводиться досудове розслідування.
Дана справа взята на особистий контроль керівника ГУНП в Одеській області.
Нагадаємо, 31 березня вибух авто стався у Маріуполі.