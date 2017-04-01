Автомобиль подорвали неизвестные в Одессе

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники, сотрудники прокуратуры и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“Предварительно установлено, что во время движения автомобиля, в салоне которого находился 34-летний одессит с членами семьи, сдетонировал устройство неизвестного происхождения”, — рассказала пресс-секретарь ГУНП в Одесской области О.Войтенко.

Топливный бак транспортного средства повреждено не было, указанные лица телесных повреждений не получили, добавили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.

Данное дело взято на личный контроль руководителя ГУНП в Одесской области.

Напомним, 31 марта взрыв авто произошел в Мариуполе .