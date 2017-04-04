Автокрадія на Донеччині затримали до повідомлення про крадіжку

У скоєнні правопорушення співробітники кримінальної поліції Дружківського відділення поліції викрили 27-річного місцевого жителя.

“Під час патрулювання міста поліцейські помітили автомобіль марки „Газель“, який рухався з вимкненими фарами, і почали його переслідування. Помітивши згодом за собою поліцію, водій вирішив втекти, але правоохоронці наздогнали його. За кермом автомобіля виявився безробітний 27-річний житель Дружківки. Правопорушник зізнався, що деякий час тому помітив, як один з місцевих жителів паркує свій автомобіль біля під’їзду будинку без сигналізації і вирішив скористатися випадком. Підібравши ключ від автомобіля, чоловік пробрався в салон, завів авто і поїхав. За його словами, згодом планував розібрати авто на запчастини, щоб надалі використовувати в особистих цілях”, — йдеться у повідомленні.

Вранці до чергової частини відділення поліції з повідомленням про викрадення з двору власного автомобіля звернувся і 24-річний власник “Газелі”, однак машина і її викрадач були вже доставлені до поліції.

Зараз зловмисник у всьому зізнався і готовий співпрацювати зі слідством.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено покарання від штрафу до позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Зараз тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у лютому на Дніпропетровщині затримали злочинну групу, члени якої займалися розбоєм, викраденням автомобілів і людей з метою наживи.