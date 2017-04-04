Автовора в Донецкой области задержали до сообщения о краже

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40867 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102446 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156841 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116599 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116563 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112576 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104266 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107073 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103568 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153701 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Автовора в Донецкой области задержали до сообщения о краже

Автовора в Донецкой области задержали до сообщения о краже

Киев  •  УНН

 • 10264 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Донецкой области задержали угонщика автомобиля раньше, чем владелец узнал о краже. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

В совершении правонарушения сотрудники криминальной полиции Дружковского отделения полиции разоблачили 27-летнего местного жителя.

“Во время патрулирования города полицейские заметили автомобиль марки „Газель“, который двигался с выключенными фарами, и начали его преследование. Заметив за собой полицию, водитель решил убежать, но правоохранители догнали его. За рулем автомобиля оказался безработный 27-летний житель Дружковки. Правонарушитель признался, что некоторое время назад заметил, как один из местных жителей паркует свой автомобиль у подъезда дома без сигнализации и решил воспользоваться случаем. Подобрав ключ от автомобиля, мужчина пробрался в салон, завел авто и поехал. По его словам, впоследствии планировал разобрать авто на запчасти, чтобы в дальнейшем использовать в личных целях”, — говорится в сообщении.

Утром в дежурную часть отделения полиции с сообщением о похищении со двора собственного автомобиля обратился и 24-летний владелец “Газели”, однако машина и ее похититель были уже доставлены в полицию.

Сейчас злоумышленник во всем признался и готов сотрудничать со следствием.

По факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в феврале в Днепропетровской задержали преступную группу, члены которой занимались разбоем, угоном автомобилей и людей с целью наживы.

Украинские Национальные Новости

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