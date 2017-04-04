Автовора в Донецкой области задержали до сообщения о краже

В совершении правонарушения сотрудники криминальной полиции Дружковского отделения полиции разоблачили 27-летнего местного жителя.

“Во время патрулирования города полицейские заметили автомобиль марки „Газель“, который двигался с выключенными фарами, и начали его преследование. Заметив за собой полицию, водитель решил убежать, но правоохранители догнали его. За рулем автомобиля оказался безработный 27-летний житель Дружковки. Правонарушитель признался, что некоторое время назад заметил, как один из местных жителей паркует свой автомобиль у подъезда дома без сигнализации и решил воспользоваться случаем. Подобрав ключ от автомобиля, мужчина пробрался в салон, завел авто и поехал. По его словам, впоследствии планировал разобрать авто на запчасти, чтобы в дальнейшем использовать в личных целях”, — говорится в сообщении.

Утром в дежурную часть отделения полиции с сообщением о похищении со двора собственного автомобиля обратился и 24-летний владелец “Газели”, однако машина и ее похититель были уже доставлены в полицию.

Сейчас злоумышленник во всем признался и готов сотрудничать со следствием.

По факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в феврале в Днепропетровской задержали преступную группу, члены которой занимались разбоем, угоном автомобилей и людей с целью наживы.