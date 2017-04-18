Автогаз продовжує дорожчати — моніторинг АЗС

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК станом на 18 квітня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,91 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,75 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 28,187, а дизпаливо — в середньому 23,87 грн за літр.

У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO, становить 24,39 грн за літр, А-95 — 25,29 грн за літр, А-95+ — 26,76 грн за літр. Середня вартість дизпалива сягає 22,69 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 23,22 грн за літр, А-95 — 23,74, А-95+ — 24,61 грн за літр та дизпаливо — 21,67 грн за літр.

Ціни на скраплений газ

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 11,89 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,70 грн на літр; на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,19 грн на літр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, зростання цін на автогаз відбувається через дефіцит ресурсу. І жодним чином цей процес не пов’язаний з тим, що КМДА розпочало активну боротьбу із нелегальними газовими модулями.

Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба мерії з “нелегалами” ринку скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку добросовісної бізнесу.

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