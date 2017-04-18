Автогаз продолжает дорожать - мониторинг АЗС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14040 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74405 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137948 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110185 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112236 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109708 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102134 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106352 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103036 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149229 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Автогаз продолжает дорожать - мониторинг АЗС

Автогаз продолжает дорожать - мониторинг АЗС

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК состоянию на 18 апреля, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,91 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,75 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 28,187, а дизтопливо - в среднем 23,87 грн за литр.

В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO, составляет 24,39 грн за литр, А-95 - 25,29 грн за литр, А-95+ - 26 76 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 22,69 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 23,22 грн за литр, А-95 - 23,74, А-95+ - 24,61 грн за литр и дизтопливо - 21,67 грн за литр.

Цены на сжиженный газ

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 11,89 грн за литр;
на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,70 грн на литр; на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,19 грн на литр.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рост цен на автогаз происходит из-за дефицита ресурса. И никак этот процесс не связан с тем, что КГГА начало активную борьбу с нелегальными газовыми модулями.

Также напомним, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" рынка сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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