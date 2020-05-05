Автодром "Формули-1" стане тимчасовим госпіталем для заражених коронавірусом

Дане рішення покликане зупинити перевантаженість системи охорони здоров’я в Мехіко.

“Тут будуть встановлені вісім модулів для госпіталізації. Кожен модуль має 24 ліжка, і саме там буде присутній персонал. Крім того, було встановлено 26 ліжок для інтенсивної терапії”, — сказала директор мексиканського Інституту соціального забезпечення Зої Робледо.

Зауважимо, що у Мексиці спалах COVID-19 зріс до більш ніж 23 тисяч підтверджених випадків, у результаті чого число загиблих склало 2154 людини.

Додамо, Гран-прі Мехіко-2020 повинен був відбутися 1 листопада до спалаху COVID-19, який відстрочить поточний сезон, як мінімум до липня.