Автодром "Формулы-1" станет временным госпиталем для зараженных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Автодром Гран-при "Формулы-1" в Мехико - "Hermanos Rodriquez" будет преобразован во временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, информирует УНН со ссылкой на "Autosport".
Данное решение призвано остановить перегруженность системы здравоохранения в Мехико.
“Здесь будут установлены восемь модулей для госпитализации. Каждый модуль имеет 24 кровати, и именно там будет присутствовать персонал. Кроме того, было установлено 26 коек для интенсивной терапии”, — сказала директор мексиканского Института социального обеспечения Зои Робледо.
Заметим, что в Мексике вспышка COVID-19 выросла до более чем 23 тысяч подтвержденных случаев, в результате чего число погибших составило 2154 человека.
Добавим, Гран-при Мехико 2020 должен был состояться 1 ноября до вспышки COVID-19, который отсрочит текущий сезон, как минимум до июля.