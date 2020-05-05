Автодром "Формулы-1" станет временным госпиталем для зараженных коронавирусом

Данное решение призвано остановить перегруженность системы здравоохранения в Мехико.

“Здесь будут установлены восемь модулей для госпитализации. Каждый модуль имеет 24 кровати, и именно там будет присутствовать персонал. Кроме того, было установлено 26 коек для интенсивной терапии”, — сказала директор мексиканского Института социального обеспечения Зои Робледо.

Заметим, что в Мексике вспышка COVID-19 выросла до более чем 23 тысяч подтвержденных случаев, в результате чего число погибших составило 2154 человека.

Добавим, Гран-при Мехико 2020 должен был состояться 1 ноября до вспышки COVID-19, который отсрочит текущий сезон, как минимум до июля.